Иран отказался от переговоров с Трампом

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей революции Ядолла Джавани на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пригласил руководство Ирана "связаться" с ним, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

"Переговоров с Америкой не будет", - сказал Джавани, добавив, что Вашингтон не решится начать боевые действия против Ирана.

Отметим, 9 мая Трамп в своем выступлении не стал исключать военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями.

Напомним, Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Указ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Иране. Ограничительные меры направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами.

Ранее глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил Иран о "последствиях" в связи с отказом выполнять обязательства в рамках ядерной сделки.

Добавим, 8 мая государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Британию для согласования "отношений" со страной после Brexit, на фоне того, как Иран заявил, что может прекратить соблюдение частей большой ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году.