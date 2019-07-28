ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран анонсировал возобновление работы ядерного реактора

Новости » Политика    28.07.2019 - 16:23
Иран анонсировал возобновление работы ядерного реактора
Иллюстративное фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Иран возобновит работу ядерного реактора в Араке

Иран намерен возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство ISNA.

Он подчеркнул, что у Ирана есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии. При этом Салехи отметил, что речь не идет о ядерном оружии.

Как отмечает Reuters, реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Напомним, Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. Эти условия назвал президент Ирана Хасан Рухани.

При этом позже Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами. В частности, пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению.

Соответственное заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил на заседании кабинета министров Белого дома, что Иран дал понять, что готов вести переговоры по этому вопросу.

Иран предостерег Британию от создания миссии в Персидском заливе Иран запустил баллистическую ракету
Новости Украины Иран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь