Иран анонсировал возобновление работы ядерного реактора

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Иран возобновит работу ядерного реактора в Араке

Иран намерен возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство ISNA.

Он подчеркнул, что у Ирана есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии. При этом Салехи отметил, что речь не идет о ядерном оружии.

Как отмечает Reuters, реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Напомним, Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. Эти условия назвал президент Ирана Хасан Рухани.

При этом позже Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами. В частности, пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению.

Соответственное заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил на заседании кабинета министров Белого дома, что Иран дал понять, что готов вести переговоры по этому вопросу.