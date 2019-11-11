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В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти

Иран возобновил обогащение урана на подземном заводе в местности Фордо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IAEA.

По словам исполняющей обязанности директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруце, в штаб-квартире этой организации в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти.

"Эти работы являются нарушением соглашения между Тегераном и ведущими мировыми государствами", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Если Ирану после этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то он вынужден будет пересмотреть свою ядерную доктрину.

Как сообщало РБК-Украина, Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если другие стороны ядерной сделки от 2015 года не выполнят свои обязательства. За возобновлением Ираном обогащения урана последуют и другие шаги, если европейские государства не сделают больше для спасения ядерной сделки.