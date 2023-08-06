Іран оснастив флот ракетами та БПЛА, у США пропонують охороняти судна в Перській затоці

Державне інформаційне агентство Ірану повідомило, що на сьогодні озброєння ВМС включає "різні типи безпілотників, кілька сотень крилатих і балістичних ракет з радіусом дії від 300 до 1000 км".

Речник збройних сил Ірану Аболфазл Шекарчі заявив, що країни регіону "спроможні самі забезпечити безпеку в Перській затоці".

"Яке відношення до Америки мають Перська затока, Оманська затока та Індійський океан? Яке вам тут діло?", - сказав Шекарчі.

Варто зазначити, що за даними військово-морських сил США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив близько 20 торгових суден під міжнародними прапорами в Перській затоці.

Реакція США на напади Ірану на судна в Перській затоці

Після чергового нападу Ірану на нафтовий танкер в липні 2023 року, Пентагон направив на Близький Схід іністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити до регіону військові кораблі, підрозділ морської піхоти та десантну групу.