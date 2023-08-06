Иран оснастил флот ракетами и БПЛА, в США предлагают охранять суда в Персидском заливе

Государственное информационное агентство Ирана сообщило, что на сегодняшний день вооружение ВМС включает "разные типы беспилотников, несколько сотен крылатых и баллистических ракет с радиусом действия от 300 до 1000 км".

Спикер вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что страны региона "способны сами обеспечить безопасность в Персидском заливе".

"Какое отношение к Америке имеют Персидский залив, Оманский залив и Индийский океан? Какое вам здесь дело?", - сказал Шекарчи.

Следует отметить, что по данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами в Персидском заливе.

Реакция США на нападения Ирана на суда в Персидском заливе

После очередного нападения Ирана на нефтяной танкер в июле 2023 года Пентагон направил на Ближний Восток министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить в регион военные корабли, подразделение морской пехоты и десантную группу .