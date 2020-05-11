ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем

Новини » В світі     11.05.2020 - 03:42
Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем

Іранський есмінець потопилвоенно-транспортне судно Konarak з екіпажем

Есмінець військово-морських сил Ірану під час навчань помилково обстріляв інший військовий корабель. Про це говориться в повідомленні агентства AAA у Twitter.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув весь екіпаж з 40 чоловік. Інцидент стався в Оманській затоці.

Журналіст Тагвей Бабак, в свою чергу, повідомляє, що есмінець запустив протикорабельну ракету у військово-транспортне судно Konarak. Після цього потерпілий корабель затонув. На його борту було 30 чоловік.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Тодішній помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисне. Напередодні також з'явилося відео, на якому дві ракети збивають український літак.

На початку квітня член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також повідомив, що нікого з винних в авіакатастрофі не заарештували і карати не планують. У відповідь Україна вимагала негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі українського літака досі не притягли до відповідальності.

Теги Новини України Іран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся