Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем

Іранський есмінець потопилвоенно-транспортне судно Konarak з екіпажем

Есмінець військово-морських сил Ірану під час навчань помилково обстріляв інший військовий корабель. Про це говориться в повідомленні агентства AAA у Twitter.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув весь екіпаж з 40 чоловік. Інцидент стався в Оманській затоці.

Журналіст Тагвей Бабак, в свою чергу, повідомляє, що есмінець запустив протикорабельну ракету у військово-транспортне судно Konarak. Після цього потерпілий корабель затонув. На його борту було 30 чоловік.

Güncel Bilgi: #İran Jamaran muhribi, Jask bölgesindeki Konarak Fırkateynini bir füze ile yanlışlıkla vurdu.



Fırkateyn'de 40'dan fazla personelin olduğu ve 22'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP — GÖKTÜRK REPORT (@GokturkReport) May 10, 2020

تصاویر رسیده از زخمی ھا و کشتە شدگان ناوچە نیروی دریایی #ارتش در راه بیمارستان بندر #چابھار

بیش از ۲۰ (بنابر منابعی دیگر بیش از ۴۰ تن) از پرسنل جان باخته اند

۱/۳ pic.twitter.com/KXHv1jmhyc — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) May 10, 2020

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Тодішній помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисне. Напередодні також з'явилося відео, на якому дві ракети збивають український літак.

На початку квітня член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також повідомив, що нікого з винних в авіакатастрофі не заарештували і карати не планують. У відповідь Україна вимагала негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі українського літака досі не притягли до відповідальності.