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Иран пригрозил захватить британский танкер

Новости » В мире    05.07.2019 - 14:50
Иран пригрозил захватить британский танкер
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Иран пригрозил Британии ответить на задержание иранского судна

Тегеран требует немедленного освобождения иранского танкера, задержанного Британией в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсена Резайи в Twitter.

Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.

“Если иранский танкер не будет освобожден, обязанность иранских властей – действовать аналогично и захватить британский танкер”, - заявил Мохсен Резайи.

В сложившиеся ситуации он считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.

Отметим, ранее в Гибралтаре местные власти задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую США направили Великобритании. По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить против Ирана “огромную силу”, способную уничтожить его, если Тегеран решится атаковать "что-либо американское".

 

 

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