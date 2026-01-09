Іран охопив інтернет-блекаут на тлі масових протестів

За даними моніторингової організації NetBlocks, інтернет-з’єднання було відключене по всій країні. Раніше перебої зі зв’язком фіксували у західних регіонах, зокрема в місті Керманшах. Іранська влада вже неодноразово застосовувала повне або часткове блокування інтернету під час протестів.

Жертви протестів у Ірані

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights заявила, що з початку протестів наприкінці грудня силовики вбили щонайменше 45 осіб, серед яких восьмеро дітей. За даними правозахисників, ще сотні людей дістали поранення, понад 2 тисячі були затримані.

Іранські офіційні джерела визнають щонайменше 21 загиблого, включно з представниками сил безпеки. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав силові структури до стриманості та діалогу з суспільством.

8 січня протести посилились

У четвер демонстрації пройшли у всіх 31 провінції Ірану. У курдських регіонах та десятках міст продавці закрили магазини, підтримавши загальний страйк. У південній провінції Фарс протестувальники повалили статую колишнього командира спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР Касема Сулеймані.

The Guardian пише, що протести спалахнули на тлі стрімкого падіння національної валюти та зростання цін. За офіційними даними, за рік ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 70%, на ліки - приблизно на 50%. Додатковим чинником стало скасування пільгового валютного курсу для імпортерів.

Аналітики називають нинішні протести найбільшими за останні три роки, хоча вони поки що не досягли масштабів руху "Жінка, життя, свобода" у 2022 році.