Иран охватил интернет-блэкаут на фоне массовых протестов

По данным мониторинговой организации NetBlocks, интернет-соединение было отключено по всей стране. Ранее перебои со связью фиксировали в западных регионах, в частности в городе Керманшах. Иранские власти уже неоднократно применяли полное или частичное блокирование интернета во время протестов.

Жертвы протестов в Иране

Норвежская правозащитная организация Iran Human Rights заявила, что с начала протестов в конце декабря силовики убили по меньшей мере 45 человек, среди которых восемь детей. По данным правозащитников, еще сотни людей получили ранения, более 2 тысяч были задержаны.

Иранские официальные источники признают по меньшей мере 21 погибшего, включая представителей сил безопасности. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиян призвал силовые структуры к сдержанности и диалогу с обществом.

8 января протесты усилились

В четверг демонстрации прошли во всех 31 провинции Ирана. В курдских регионах и десятках городов продавцы закрыли магазины, поддержав всеобщую забастовку. В южной провинции Фарс протестующие повалили статую бывшего командира спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани.

The Guardian пишет, что протесты вспыхнули на фоне стремительного падения национальной валюты и роста цен. По официальным данным, за год цены на продукты питания выросли более чем на 70%, на лекарства - примерно на 50%. Дополнительным фактором стала отмена льготного валютного курса для импортеров.

Аналитики называют нынешние протесты крупнейшими за последние три года, хотя они пока не достигли масштабов движения "Женщина, жизнь, свобода" в 2022 году.