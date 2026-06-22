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Іран оголосив результати переговорів зі США та поступки, яких вдалось домогтися

06:00 22.06.2026 Пн
2 хв
Проєкт угоди про тимчасове звільнення від санкцій США щодо іранської нафти завершено
aimg Юлія Маловічко
Іран оголосив результати переговорів зі США та поступки, яких вдалось домогтися Фото: голова МЗС Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)
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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив після переговорів зі США, що санкції на іранську нафту були скасовані, а деякі заморожені за кордоном активи були повернуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У дописі на X Арагчі також сказав, що "для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку".

У публікації не було надано жодних подробиць щодо заморожених активів чи плану реконструкції. CNN звернувся до Білого дому за коментарем щодо переговорів.

Раніше, за повідомленням напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars, Хоссейн Горбанзаде, експерт з економіки в складі іранської делегації, заявив, що проєкт угоди про тимчасове звільнення від санкцій США щодо іранської нафти та нафтопродуктів завершено.

Арагчі сказав, що "першим справжнім випробуванням" стане створення ліванської групи з деконфлікту, про створення якої, за словами посередників Катару та Пакистану, було домовлено між США та Іраном. Група має допомогти забезпечити припинення військових операцій у Лівані, де знаходиться угрупування "Хезболла".

Переговори та останнє про події

Як відомо, у Швейцарії 21 червня пройшли переговори між Іраном та США. Президент США Дональд Трамп своїми різкими заявами щодо Ірану ускладнив переговорний процес між сторонами, озвучивши, що може відновити атаки.

Ці слова президента послідували після повторної блокади Іраном Ормузької протоки, конфлікт у Лівані теж гальмує настання миру.

Тема ядерної програми Ірану є чи ненайважливішою для Вашингтона. Трамп напередодні порадив президенту Ірану Пезешкіану "слідкувати за мовою" після його заяв про збагачення урану – інакше США "захоплять частину країни".

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