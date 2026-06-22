Іран оголосив результати переговорів зі США та поступки, яких вдалось домогтися

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив після переговорів зі США, що санкції на іранську нафту були скасовані, а деякі заморожені за кордоном активи були повернуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У дописі на X Арагчі також сказав, що "для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку".

У публікації не було надано жодних подробиць щодо заморожених активів чи плану реконструкції. CNN звернувся до Білого дому за коментарем щодо переговорів.

Раніше, за повідомленням напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars, Хоссейн Горбанзаде, експерт з економіки в складі іранської делегації, заявив, що проєкт угоди про тимчасове звільнення від санкцій США щодо іранської нафти та нафтопродуктів завершено.