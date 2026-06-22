Иран объявил о результатах переговоров с США и об уступках, которых удалось добиться
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с США, что санкции в отношении иранской нефти были сняты, а часть замороженных за рубежом активов была возвращена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В своем посте на X Арагчи также заявил, что "для Ирана был запущен масштабный план реконструкции и развития".
В публикации не было приведено никаких подробностей насчет замороженных активов или плана реконструкции. CNN обратился в Белый дом за комментарием по поводу переговоров.
Ранее, по сообщению полуофициального иранского информационного агентства Fars, Хоссейн Горбанзаде, эксперт по экономике в составе иранской делегации, заявил, что проект соглашения о временном освобождении от санкций США в отношении иранской нефти и нефтепродуктов завершен.
Арагчи сказал, что "первым настоящим испытанием" станет создание ливанской группы по деконфликту, о создании которой, по словам посредников из Катара и Пакистана, было достигнуто соглашение между США и Ираном. Группа должна помочь обеспечить прекращение военных операций в Ливане, где находится группировка "Хезболла".
Переговоры и последние новости
Как известно, 21 июня в Швейцарии прошли переговоры между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп своими резкими заявлениями в отношении Ирана осложнил переговорный процесс между сторонами, заявив, что может возобновить атаки.
Эти слова президента последовали после повторной блокады Ираном Ормузского пролива, а конфликт в Ливане также тормозит наступление мира.
Тема ядерной программы Ирана является едва ли не самой важной для Вашингтона. Накануне Трамп посоветовал президенту Ирана Пезешкиану "следить за языком" после его заявлений об обогащении урана - в противном случае США "захватят часть страны".