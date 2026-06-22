Иран объявил о результатах переговоров с США и об уступках, которых удалось добиться

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с США, что санкции в отношении иранской нефти были сняты, а часть замороженных за рубежом активов была возвращена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В своем посте на X Арагчи также заявил, что "для Ирана был запущен масштабный план реконструкции и развития".

В публикации не было приведено никаких подробностей насчет замороженных активов или плана реконструкции. CNN обратился в Белый дом за комментарием по поводу переговоров.

Ранее, по сообщению полуофициального иранского информационного агентства Fars, Хоссейн Горбанзаде, эксперт по экономике в составе иранской делегации, заявил, что проект соглашения о временном освобождении от санкций США в отношении иранской нефти и нефтепродуктов завершен.