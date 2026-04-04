Іран оголосив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але не для всіх суден

Іранське державне пропагандистське агентство Tasnim опублікувало документ, автором якого є заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі, а отримувачем - голова іранської організації портів і морського транспорту.

В документі зазначається, що "цим надається дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності - особливо товари широкого вжитку та товари для худоби" через заблоковану Іраном Ормузьку протоку.

Наказ поширюється виключно на судна, які "прямують до іранських портів або які наразі працюють у цьому регіоні". Так звані "виконавчі органи" Ірану повинні вжити заходів для того, щоб сприяти проходженню суден.

Проте поки що незрозуміло, які товари Іран визначатиме "товарами першої необхідності". Також незрозуміло, чи зможуть проходити з цими вантажами судна, що належать країнам, оголошеним тегеранським режимом "ворожими".