Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ

Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел инцидент, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

Абедзаде уточнил, что после авиакатастрофы официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

До этого Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. В частности, как заявили представители Тегерана, найденные бортовые самописцы повреждены.