Іран офіційно запросив США і Україну до розслідування катастрофи МАУ

Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США та інших країн. Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає прес-служба відомства.

За його словами, іранське слідство згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції запропонувало всім країнам направити свої команди фахівців для участі в розслідуванні. Даний документ передбачає, що в розслідуванні авіакатастрофи можуть брати участь держава, на території якої стався інцидент, країна-оператор літака, країна виробника та ін.

Абедзаде уточнив, що після авіакатастрофи офіційні повідомлення були направлені Україні і США, як країні, де знаходиться штаб-квартира Boeing. Крім того, повідомлення були направлені Швеції та Канаді.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і ураження літака російською зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

До цього Іран заявив про втрату частини даних з чорних скриньок літака МАУ. Зокрема, як заявили представники Тегерана, знайдені бортові самописці пошкоджені.