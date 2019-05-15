Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань по ядерній угоді

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Протягом кількох днів буде публічно оголошено про вжиті кроки, пише ISNA

Іран згідно із зазначенням Вищої ради національної безпеки офіційно припинив виконувати ряд зобов'язань по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД), який був підписаний в 2015 році. Про це повідомило в середу іранський агентство ISNA.

За інформацією видання, "протягом декількох днів буде публічно оголошено про вжиті кроки". Джерело уточнило, що планується допустити представників ЗМІ на об'єкти в Араку і Натанзі.

Нагадаємо, Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води.

За даними ЗМІ, Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.

До цього Держдеп США повідомив про можливих нові санкції проти Ірану. Санкції можуть ввести через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.