ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань по ядерній угоді

Новини » Політика    15.05.2019 - 10:00
Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань по ядерній угоді
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Протягом кількох днів буде публічно оголошено про вжиті кроки, пише ISNA

Іран згідно із зазначенням Вищої ради національної безпеки офіційно припинив виконувати ряд зобов'язань по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД), який був підписаний в 2015 році. Про це повідомило в середу іранський агентство ISNA.

За інформацією видання, "протягом декількох днів буде публічно оголошено про вжиті кроки". Джерело уточнило, що планується допустити представників ЗМІ на об'єкти в Араку і Натанзі.

Нагадаємо, Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води.

За даними ЗМІ, Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.

До цього Держдеп США повідомив про можливих нові санкції проти Ірану. Санкції можуть ввести через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.

США підозрюють Іран у нападі на танкери в ОАЕ В Ірані заявили, що не хочуть війни із США
Новини України Іран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся