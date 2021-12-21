ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Иран проводит масштабные военные учения возле Персидского залива

Новина українською →
Иран, Вторник 21 декабря 2021 06:36
Иран проводит масштабные военные учения возле Персидского залива Фото: Иран проводит масштабные военные учения возле Персидского залива (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Корпус стражей исламской революции дал старт масштабным военным учениям в южных регионах Ирана. Учения, в которых участвуют сухопутные войска, авиация и флот, будут длиться пять дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Учения состоятся в южных регионах Ирана, а также в Ормузском проливе, через который из Персидского залива проходит до 20% добываемой в мире нефти.

Маневры начались спустя всего несколько дней после неудачных переговоров Ирана с западными странами. В этих переговорах, состоявшихся в Вене, Тегеран не сумел убедить Запад в своем намерении отказаться от производства ядерного оружия.

В понедельник местные жители слышали громкие взрывы в районе иранского ядерного полигона Бушер в 700 км от Тегерана. Ранее власти объявили о проведении в этом районе военных учений.

Ранее мы писали, что Иран может готовиться к космическому запуску.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге