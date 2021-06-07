Иран обогащает уран на очень близком к оружейному уровню, - МАГАТЭ

Иран на своих фабриках обогащает уран до уровня, близкого к оружейному. Переговоры в Вене по иранской ядерной программе вступают в решающую фазу.

"Это не субъективная оценка или критика решений одной страны-члена (МАГАТЭ - ред.). У нас есть страна (Иран - ред.) с очень развитой ядерной программой, которая обогащает уран на очень высоком уровне, очень близком к оружейному", - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию с развитием иранской ядерной программы "очень серьезной". По его словам, переговоры Ирана и международной группы (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания) по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступают в решающую фазу.

"Мы желаем им всего наилучшего. Агентство будет их поддерживать, как и всегда", - добавил он.