Іран назвав Україну "чорним ринком" зброї для ХАМАС, в МЗС різко відреагували

Що сталось

Під час онлайн-виступу на Дохійському форумі, голова Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян підтвердив підтримку Тегерана "в минулому" ХАМАСу, Хезболлі та Ісламському джихаду. За його словами, підтримка нібито відповідала нормам міжнародного права.

Коментуючи поставки зброї угрупованням, він також заявив, що "одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна".

Що кажуть в МЗС

Міністерство закордонних справ відкидає провокативні й безпідставні звинувачення Ірану, оскільки вони не відповідають дійсності.

Україна має прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння. Це, зі свого боку, дозволяє активно протидіяти пропаганді, а також фейковим звинуваченням.

"Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі поставки Іраном дронів Росії, які вже давно доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність", - пише пресслужба.

МЗС вкотре застерегло Іран від наслідків підтримки війни проти України, які значно переважають будь-яку вигоду від співпраці з країною-терористом Росією.

"Іран має відмовитися від своїх деструктивних дій та дотримуватися принципів і норм міжнародного права", - додає пресслужба.

Співпраця Ірану та Росії

Ще на першому році повномасштабного вторгнення Росія заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу країна-терорист регулярно використовує БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

Як розповідав нещодавно представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, Російська Федерація та Іран посилюють співпрацю в оборонній сфері. Зокрема країни домовилися "протидіяти" санкціям країн Заходу. В Кремлі назвали це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль "членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій".