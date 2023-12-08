Бракує зброї. Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, - Білий дім

Представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що співпраця між Росією та Іраном в оборонній сфері посилюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Співпраця між Іраном та Росією в оборонній сфері посилюється, що дозволить обом країнам наростити військову міць.

"Очевидні докази цього – безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, щоб вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру", – сказав представник Білого дому.

США вважають, що Іран зацікавлений у придбанні у Росії сучасних військових засобів, включаючи ударні вертольоти, літаки, ракети, у тому числі крилаті та балістичні.

"Поки що немає прямих доказів того, що такі поставки вже здійснюються, але співпраця між двома країнами в оборонній сфері явно посилюється", - сказав Кірбі.

Представник зазначив, що така співпраця загрожує не лише українцям, а й мешканцям Близького Сходу. За його словами, сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його "дестабілізаційною діяльністю ще тривожнішою".

Співробітництво Росії та Ірану

Раніше ми писали, що Росія та Іран домовилися "протидіяти" санкціям країн Заходу. Російський міністр назвав це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль "членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій".

Також ми писали, чи може Іран передати балістичні ракети Росії.

У листопаді стало відомо, що Росія будує завод із виробництва "шахедів". На цьому наголосили журналісти Reuters на супутникових знімках.