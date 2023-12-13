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Иран назвал Украину "черным рынком" оружия для ХАМАС, в МИДе резко отреагировали

Фото: Иран назвал Украину "черным рынком" оружия для ХАМАС, в МИДе резко отреагировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Иране заявили о том, что ХАМАС якобы получает оружие с "черного рынка" Украины. Лицемерие страны становится еще более очевидным на фоне того, что она до сих пор не хочет воспринимать доказательства относительно ее помощи России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Что случилось

Во время онлайн-выступления на Дохийском форуме, глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил поддержку Тегерана "в прошлом" ХАМАСу, Хезболле и Исламскому джихаду. По его словам, поддержка якобы соответствовала нормам международного права. 

Комментируя поставки оружия группировкам, он также заявил, что "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина".

Что говорят в МИДе

Министерство иностранных дел отвергает провокационные и безосновательные обвинения Ирана, поскольку они не соответствуют действительности. 

Украина имеет прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения. Это, в свою очередь, позволяет активно противодействовать пропаганде, а также фейковым обвинениям. 

"Лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, которые уже давно доказаны реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их абсолютную очевидность и несомненность", - пишет пресс-служба. 

МИД в очередной раз предостерег Иран от последствий поддержки войны против Украины, которые значительно превышают любую выгоду от сотрудничества со страной-террористом Россией. 

"Иран должен отказаться от своих деструктивных действий и придерживаться принципов и норм международного права", - добавляет пресс-служба.

Сотрудничество Ирана и России

Еще на первом году полномасштабного вторжения Россия заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор страна-террорист регулярно использует БпЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за этого на Иран накладывают многочисленные санкции.

Как рассказывал недавно представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, Российская Федерация и Иран усиливают сотрудничество в оборонной сфере. В частности, страны договорились "противодействовать" санкциям стран Запада. В Кремле назвали это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

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