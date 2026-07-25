Іран назвав кількість загиблих американців за 13 днів ударів США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim .

Генерал Хоссейн Мохеббі категорично спростував американську статистику втрат після нещодавніх атак на Іран.

"Американська статистика щодо кількості жертв - це чиста брехня", - сказав Мохеббі.

За його словами, під час ударів по американських цілях Іран атакував вісім центрів розміщення військ. В одному випадку було зруйновано 20 укриттів.

Мохеббі заявив, що в межах операції "Наср ІІ" - так Іран називає власний захист від атак США протягом двох тижнів - загинуло понад 200 американських військових. Поранених, за його словами, набагато більше.

Речник КВІР звернувся напряму до американців.

"Американський народ не повинен дозволяти своїм брехливим командирам вважати себе дурнями", - заявив він.

Військовий також запропонував конкретний крок для перевірки цифр. Вашингтон, на його думку, повинен запросити журналістів на зруйновані американські бази. Тоді вони самі оцінять масштаб втрат.

Незалежного підтвердження цих цифр наразі немає. Пентагон та CENTCOM свою офіційну статистику втрат після останньої хвилі атак публічно не називали.

Слова генерала пролунали після того, як американська авіація 13 ночей поспіль завдавала ударів по Ірану. За версією Тегерана, серед цілей опинилися цивільні об'єкти.

Іран у відповідь завдав масованих ударів по американських об'єктах у Західній Азії.

Як розвивався конфлікт

Війна між США, Ізраїлем та Іраном почалася 28 лютого. Через 40 днів бойових дій сторони погодилися на припинення вогню — це сталося 8 квітня.

17 червня за посередництва Пакистану Тегеран і Вашингтон підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачав:

припинення всіх воєнних дій;

підготовку до подальших переговорів між сторонами.

Втім, домовленості протрималися недовго, і дві сторони продовжують атакувати одна одну.