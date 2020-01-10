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Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи МАУ

Новини » Політика     10.01.2020 - 12:03
Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Розслідування може тривати до двох років

Розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані може зайняти від одного до двох років. Про це заявив офіційний представник влади Ірану, передає Reuters.

За його словами, розслідування авіакатастрофи в Ірані може зайняти до двох років. Він також зазначив, що розшифровка чорних скриньок триватиме один-два місяці, і Тегеран волів би самостійно проводити розшифровку.

У той же час представник іранської влади підкреслив, що дані чорних ящиків при необхідності можуть відправити в Україну, Канаду, Францію чи Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран і Україна домовилися про спільну розшифровку чорних скриньок.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про те, що літак МАУ збила іранська ракета. За його словами, комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу із залученням українських фахівців. Він також висловив сподівання, що Тегеран надасть українській стороні всю інформацію для об'єктивного розслідування, і заявив, що версія про ракету не виключається.

Франція відправляє представника для розслідування авіакатастрофи в Ірані
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