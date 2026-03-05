Іран натякнув на військову допомогу від Росії на тлі операції США та Ізраїлю

Росія може продовжувати військову допомогу Ірану і після початку американо-ізраїльської операції.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
Відповідаючи на запитання про допомогу з боку Росії та Китаю, міністр зазначив, що ці країни підтримують Іран "політично та іншими способами". Однак найбільш резонансною стала його заява про військовий аспект відносин із Москвою.
"Військове співробітництво між Іраном і Росією не є секретом. Ми працювали один з одним у минулому, це триває і, думаю, триватиме", - заявив дипломат.
При цьому на уточнювальне запитання про те, чи надає Росія активну допомогу просто зараз, в умовах війни, голова МЗС відповів ухильно.
"Вони завжди нам допомагали. Я не збираюся розкривати деталі нашої співпраці з іншими країнами прямо в розпал війни", - сказав Аракчі.
Нагадаємо, саме завдяки Ірану Росія отримала дрони-камікадзе "Шахед", які вона активно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України.
Крім прямих поставок готової продукції, Іран сприяв локалізації виробництва дронів на території РФ, зокрема, на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан).
Раніше Bloomberg писало про те, що російський диктатор Володимир Путін знав про плани Ізраїлю атакувати Іран, але не вжив жодних кроків.
Журналісти зазначають, що росіяни обмежилися тільки словесною критикою дій Ізраїлю і США.