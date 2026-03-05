RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран намекнул на военную помощь от России на фоне операции США и Израиля

23:08 05.03.2026 Чт
2 мин
Глава МИД Ирана не считает секретом поддержку от России
aimg Иван Носальский
Фото: Аббас Аракчи, глава МИД Ирана (Getty Images)

Россия может продолжать военную помощь Ирану и после начала американо-израильской операции.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Читайте также: В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, - Politico

Отвечая на вопрос о помощи со стороны России и Китая, министр отметил, что эти страны поддерживают Иран "политически и иными способами". Однако наиболее резонансным стало его заявление о военном аспекте отношений с Москвой.

"Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является секретом. Мы работали друг с другом в прошлом, это продолжается и, думаю, будет продолжаться", - заявил дипломат.

При этом на уточняющий вопрос о том, оказывает ли Россия активную помощь прямо сейчас, в условиях войны, глава МИД ответил уклончиво.

"Они всегда нам помогали. Я не собираюсь раскрывать детали нашего сотрудничества с другими странами прямо в разгар войны", - сказал Аракчи.

Россия - союзник Ирана

Напомним, именно благодаря Ирану Россия получила дроны-камикадзе "Шахед", которые она активно использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Помимо прямых поставок готовой продукции, Иран способствовал локализации производства дронов на территории РФ, в частности, на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан).

Ранее Bloomberg писало о том, что российский диктатор Владимир Путин знал о планах Израиля атаковать Иран, но не предпринял никаких шагов.

Журналисты отмечают, что россияне ограничились только словесной критикой действий Израиля и США.

