Іран наростив запаси урану майже до рівня ядерної бомби, - звіт ООН

В конфіденційному звіті Комісії ООН з ядерної безпеки йдеться про те, що Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.

В окремому документі агентство закликало Тегеран терміново змінити курс і виконати вимоги багаторічного розслідування.

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося AP, йдеться, що станом на 17 травня Іран накопичив 408,6 кілограма урану, збагаченого до 60%.

Це збільшення на 133,8 кілограма (294,9 фунта) - або майже на 50% - з часу публікації останнього звіту МАГАТЕ у лютому.

Збагачений на 60% матеріал - це невеликий технічний крок від рівня збройового утворення в 90%.

У звіті МАГАТЕ також міститься суворе попередження, в якому йдеться, що Іран зараз є "єдиною державою, яка не має ядерної зброї та виробляє такий матеріал", що, за словами агентства, викликає "серйозне занепокоєння".

За даними наглядового органу, приблизно 42 кілограмів урану, збагаченого на 60%, теоретично достатньо для виробництва однієї атомної бомби, якщо його збагатити до 90%.

Іран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей, але голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив, що Тегеран має достатньо урану, збагаченого майже до збройового рівня, щоб виготовити "кілька" ядерних бомб, якби захотів.

Варто відзначити, що іранські чиновники й самі дедалі частіше натякають на те, що Тегеран може прагнути створити атомну бомбу.

Розвідувальні служби США оцінюють, що Іран ще не розпочав програму розробки озброєнь, але "здійснив діяльність, яка покращує його позиції для виробництва ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити".