Иран направит в Россию инструкторов по использованию дронов-камикадзе: в Генштабе рассказали детали

Иран направит в Россию инструкторов по использованию дронов-камикадзе. Речь идет о подготовке приминения Shahed-136 и Arash-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

К слову, ранее аналитики ISW предполагали, что Москва, вероятно, договорилась с Тегераном о поставках беспилотников Arash-2 , которые являются "новинкой" иранского оборонного комплекса.

Согласно данным Генштаба, в частности известно о подготовке операторов уже имеющихся дронов Shahed-136 и перспективных Arash-2.

"Руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию России советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА", - указывают украинские военные.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

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