Иран направил "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Фото: катастрофа самолета МАУ (РБК-Украина)

Франция получит информацию с бортовых самописцев сбитого самолета

Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Французские специалисты проведут расшифровку бортовых самописцев.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

О передаче "черных ящиков" во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Он отметил, что один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, украинский самолет компании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Пассажирский самолет был поражен двумя ракетами во время вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ должна начаться в июле этого года.

При этом расследование катастрофы самолета МАУ можно завершить и без информации с бортовых самописцев, поскольку у следствия есть и другие доказательства причастности Ирана.

Кроме того, сроки завершения дела по катастрофе самолета МАУ назвали в украинском МИД.

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Автор: Дмитрий Левицкий