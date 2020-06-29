ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран надіслав "чорні скриньки" літака МАУ до Франції

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 18:58
Іран надіслав "чорні скриньки" літака МАУ до Франції
Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)

Франція дістане інформацію з бортових самописців збитого літака

Іран надіслав до Франції "чорні скриньки" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Французькі спеціалісти проведуть розшифровку бортових самописців.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Про передачу "чорних скриньок" до Франції розповів військовий прокурор Тегерану Голамабас Торкі.

Він зазначив, що один з бортових самописців був "фізично пошкоджений", тому дані з нього можна дістати лише за допомоги сучасної технології.

Як пояснив прокурор, іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання через санкції з боку Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений двома ракетами під час вильоту з Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Нагадаємо, розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ має початися у липні цього року.

При цьому розслідування катастрофи літака МАУ можна завершити й без інформації з бортових самописців, оскільки у слідства є й інші докази причетності Ірану.

Крім того, терміни завершення справи про катастрофу літака МАУ назвали в українському МЗС.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниФранціяІранавиакатастрофаЧерный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся