Іран не має наміру віддавати чорні ящики зі збитого літака МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Чорні ящики залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території, заявили в парламентському комітеті країни

Чорні ящики українського пасажирського літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території. Про це повідомило в неділю іранське агентство Tasnim.

Член парламентського комітету з розвитку іранського меджлісу Фараджулла Раджабов заявив, що "бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території".

За його словами, "вивченням інформації чорних ящиків, займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку".

Він також зазначив, що політика Ірану полягає в тому, щоб чорні ящики залишилися тут в країні і тут же були розшифровані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Іран прийме остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ. Остаточне рішення буде прийнято після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.

РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.