Іран накопичив урану для створення 5 ядерних боєприпасів, - Міноборони Ізраїлю
Іран вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час візиту до Афін, пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. До теперішнього часу він збагатив уран до 20 і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п'яти ядерних бомб", - сказав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу під час візиту до Афін.
Водночас Галант попередив про те, що "збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б запалити регіон".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, однак Штати не дадуть йому цього зробити.
Водночас, як стверджував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, світові загрожує ядерна війна, якщо Ірану дозволять отримати атомну зброю.
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