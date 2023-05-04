Иран накопил урана для создания 5 ядерных боеприпасов, - Минобороны Израиля

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант во время визита в Афины, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

" Не надо ошибаться: Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20 и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб", - сказал Галлант своему греческому коллеге Николаосу Панагиотопулосу во время визита в Афины.