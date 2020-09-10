Иран начал военные учения в Ормузском проливе

Сегодня, 10 сентября, военные Ирана начали крупномасштабные ежегодные военные учения. Они проходят в стратегически важном Ормузском проливе и Аравийском море.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, в учениях принимают участие подразделения военно-морских сил, авиации и сухопутных войск Ирана. Также сообщается о развертывании иранских подводных лодок и беспилотников.

Адмирал Хабиболла Саяри, командующий ежегодных учений, которые получили название "Золфагар-99", заявил, что операция направлена на повышение готовности противостоять иностранным угрозам и любому возможному вторжению.

Напомним, ранее Иран проводил масштабные воздушные и морские учения возле стратегического места в Персидском заливе.

Также РБК-Украина сообщало, что в Чехии начались военно-воздушные учения НАТО под названием Ample Strike 2020.

Кроме того, в Черном море прошли международные военные учения Sea Breeze-2020 с участием 10 стран и 2413 военных.