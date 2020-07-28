Иран отработал атаку на американский авианосец

Учения проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана

Иран проводит масштабные воздушные и морские учения у стратегического места в Персидском заливе. Среди прочего, военные отработали атаку на авианосец США.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

"Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC принимают участие в маневрах с участием ракет, кораблей, дронов и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ложных целей противника во время учений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители.

Также РБК-Украина писало, что Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.