Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці

Сьогодні, 10 вересня, військові Ірану розпочали великомасштабні щорічні військові навчання. Вони проходять в стратегічно важливій Ормузькій протоці та в Аравійському морі.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, у військових навчаннях беруть участь підрозділи військово-морських сил, авіації та сухопутних військ Ірану. Також повідомляється про розгортання іранських підводних човнів і безпілотників.

Адмірал Хабіболла Саярі, командувач щорічних навчань, які отримали назву "Золфагар-99", заявив, що операція спрямована на підвищення готовності протистояти іноземним загрозам і будь-якому можливому вторгненню.

Нагадаємо, раніше Іран проводив масштабні повітряні та морські навчання біля стратегічного місця в Перській затоці.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чехії розпочалися військово-повітряні навчання НАТО під назвою Ample Strike 2020.

Крім того, у Чорному морі пройшли міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020 за участю 10 країн і 2413 військових.