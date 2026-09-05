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Иран может потерять свой главный козырь: Трамп назвал альтернативу Ормузу

09:21 05.09.2026 Сб
2 мин
На Ближнем Востоке появляются новые варианты экспорта энергоносителей
aimg Мария Науменко
Иран может потерять свой главный козырь: Трамп назвал альтернативу Ормузу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Зависимость мировых рынков от Ормузского пролива может уменьшиться благодаря новым маршрутам поставки нефти через Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома.

По словам Трампа, новые трубопроводы и сухопутные маршруты на Ближнем Востоке могут постепенно снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива. По его мнению, стратегическое значение этого водного пути уже не такое, как раньше.

"Ормузскому проливу сегодня предлагается много альтернатив. Ормузский пролив уже не тот, который был раньше", - сказал Трамп.

Он отметил, что в регионе строят новые трубопроводы, обеспечивающие дополнительные возможности для транспортировки нефти. Кроме того, по словам американского президента, внушительные объемы нефти уже перевозят грузовыми автомобилями через территорию Сирии.

Трамп связал развитие альтернативных маршрутов с позицией Ирана. Он заявил, что если Тегеран не изменит свой подход, то может остаться с Ормузским проливом, значение которого для мировых рынков будет значительно меньше.

"Иран, если не станет умнее, действительно не проявит ума, а я не уверен, что они на это способны, скоро останется с Ормузским проливом, который будет не очень нужен", - отметил глава Белого дома.

В ходе брифинга американский президент также прокомментировал боевые действия между США и Ираном. Он заявил, что не считает их полномасштабной войной.

"Я называю это военным конфликтом. Для нас это мелочь, это не что-то большое", - сказал Трамп.

Напомним, по данным Axios, США нанесли удары по более чем 100 целям в Иране, что позволило ослабить угрозу для судоходства в Ормузском проливе.

Тем временем мировые цены на нефть на фоне обострения конфликта между США и Ираном выросли до более чем 95 долларов за баррель.

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