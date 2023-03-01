UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби за 12 днів, - Пентагон

Фото: У Пентагоні заявили, що Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби за 12 днів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ірану знадобиться приблизно 12 днів, щоб мати змогу виготовити матеріал для однієї ядерної бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Палаті представників, оприлюднені Reuters.

Агентство зазначає, що відповідну заяву посадовець зробив, коментуючи запитання законодавців про те, чому Адміністрація Джо Байдена намагалася відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".

"У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів", - пояснив Каль.

До слова, у 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди, та запровадив нові санкції проти Ірану.

Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Нагадаємо, у Пентагоні підкресили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик у зв'язку з посиленням співпраці з РФ та передачею дронів країні-агресору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонІранЯдерна зброя