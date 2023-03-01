Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней, - Пентагон

Агентство отмечает, что соответствующее заявление чиновник сделал, комментируя вопрос законодателей о том, почему Администрация Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе от 2015 года".

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - пояснил Каль.

К слову, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения и ввел новые санкции против Ирана.

Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.