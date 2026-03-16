Іран може стати перешкодою для зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна можуть відкласти через конфлікт на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я не думаю, що зустріч під загрозою, але цілком можливо, що її можуть відкласти", - зазначила речниця Білого дому Кароліна Левітт.
Трамп має відвідати Китай з 31 березня по 2 квітня для проведення довгоочікуваної зустрічі лідерів двох найбільших економік світу.
Вчора, 15 березня, Financial Times повідомило, що Трамп пригрозив відкласти зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.
"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч", - сказав президент США.
Саміт лідерів США та Китаю запланований на кінець березня, проте тепер Трамп допустив його відкладення на невизначений термін.
Нагадаємо, найближчими тижнями президент США має прибути до регіону для доленосної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. МЗС Китаю вже підтвердило: війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту, від якого очікують розв'язання ключових протиріч між Пекіном та Вашингтоном.
Нещодавно лідери двох країн провели телефонну розмову. Видання Politico вважає, що бесіда стала підготовкою до нової поїздки. Під час розмови обговорювалися різні питання, починаючи торговими проблемами та закінчуючи зовнішніми конфліктами.
За словами міністра закордонних справ Китаю Ван І, діалог між США та Китаєм є "життєво важливим" для запобігання глобальним помилкам.