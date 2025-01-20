Іран може передати Росії зброю для протистояння українським морським дронам, - ISW

Уряд Російської Федерації може продовжити імпорт нової військової техніки з Ірану після підписання угоди про стратегічне партнерство між країнами. Росіяни можуть отримати БпЛА, балістичні ракети і кулемети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами одного з російських блогерів, Росія може продати Ірану сучасні винищувачі Су-35С, Су-30СМ і Су-57 та системи протиповітряної оборони С-300.
У відповідь Іран передасть РФ сучасні іранські ударні та розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, а також далекобійні поворотні кулемети "Мохаррам" 50 калібру.
Блогер припустив, що ймовірне надходження кулеметів "Мохаррам", може допомогти російським військам протидіяти морським безпілотникам ЗСУ в Чорному морі.
17 січня російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. Зміст договору не оприлюднювався.
Незадовго до підписання документу, Іран відправив до Росії таємну дипломатичну місію, що зміцнити армію і заручитися підтримкою Москви у питанні ядерної програми.
Влітку 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписав угоду про партнерство з Росією.
Згодом Північна Корея відправила до РФ близько 12 тисяч військових. Вони беруть участь у боях проти України в Курській області, але зазнають колосальних втрат.
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