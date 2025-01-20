Іран може передати Росії зброю для протистояння українським морським дронам, - ISW

За словами одного з російських блогерів, Росія може продати Ірану сучасні винищувачі Су-35С, Су-30СМ і Су-57 та системи протиповітряної оборони С-300.

У відповідь Іран передасть РФ сучасні іранські ударні та розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, а також далекобійні поворотні кулемети "Мохаррам" 50 калібру.

Блогер припустив, що ймовірне надходження кулеметів "Мохаррам", може допомогти російським військам протидіяти морським безпілотникам ЗСУ в Чорному морі.