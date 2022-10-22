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Іран може надсилати додаткові дрони-камікадзе до РФ, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Іран може направити більше бойових безпілотників, щоб допомогти російським силам, які зазнають нестачі техніки, завдати ударів по цілям в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить видання Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія вже отримала десятки таких БПЛА з Ірану, і ще більше у розробці", - заявив Блінкен.

Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та зміцнюють здатність України відбивати атаки. Раніше він критикував залежність Росію від Ірану в експорті зброї, як ознаку розпачу на тлі спроб США запровадити санкції та підірвати російську промисловість.

"Ми намагаємось запобігти незаконному обігу зброї, у тому числі БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та заблокувати. Ми продовжуємо нарощувати обороноздатність наших партнерів, у тому числі в Україні, від використання БПЛА чи будь-яких інших систем озброєнь, якими може займатися Іран", - додав держсекретар.

Нагадаємо, що США не бачать зацікавлення Росії у припиненні війни в Україні.

Також США пригрозили Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе Росії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у розмові зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі наголосив, що його країна активно протидіятиме закупівлям зброї Росією.

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