ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не бачать зацікавлення Росії у припиненні війни в Україні, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 21 жовтня 2022 22:52
США не бачать зацікавлення Росії у припиненні війни в Україні, - Держдеп Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США розглянуть усі засоби для просування дипломатії з Росією, якщо побачать можливість, але зараз Москва не виявляє жодних ознак готовності брати участь у змістовних переговорах щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Все свідчить про те, що президент Путін далекий від того, щоб займатися серйозною дипломатією, він продовжує рухатись у протилежному напрямку", - сказав Блінкен.

"Ми розглядаємо і розглядатимемо всі засоби для просування дипломатії, якщо ми побачимо таку можливість, звичайно, ми завжди розглядатимемо це", - додав він.

За словами держсекретаря США, останнім часом Росія, навпаки, подвоювала та потроювала ставку на свою агресію.

Раніше Блінкен заявив, що Сполучені Штати поки не бачать причини змінювати ступінь готовності своїх ядерних сил на тлі загроз з боку Росії.

Також раніше повідомлялося, що у США поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
NEWS
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде