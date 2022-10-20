Дуда - президентові Ірану: Польща активно протидіятиме закупівлям зброї Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Польща має намір дуже активною протидіяти всім закупівлям зброї Росією", - наголосив Дуда.

Під час розмови польський лідер висловив чітку позицію у контексті інформації щодо продажу Тегераном дронів-камікадзе Москві.

Нагадаємо, 19 жовтня посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж місяця українські військові збили 233 дрони-камікадзе та десятки ракет.

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