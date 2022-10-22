RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран может отправлять дополнительные дроны-камикадзе в РФ, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь российским силам, испытывающим недостаток техники, нанести удары по целям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких БПЛА из Ирана и еще больше в разработке", - заявил Блинкен.

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и укрепляют способность Украины отражать атаки. Ранее он критиковал зависимость России от Ирана в экспорте оружия, как признак отчаяния на фоне попыток США ввести санкции и взорвать российскую промышленность.

"Мы стараемся предотвратить незаконное обращение оружия, в том числе БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и заблокировать. Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе в Украине, от использования БПЛА или любых других систем вооружений, которыми может заниматься Иран", - добавил госсекретарь.

Напомним, что США не видят интереса России к прекращению войны в Украине.

Также США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИранВойна в Украине