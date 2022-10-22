Иран может отправлять дополнительные дроны-камикадзе в РФ, - Блинкен

Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь российским силам, испытывающим недостаток техники, нанести удары по целям в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит издание Bloomberg.
"Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких БПЛА из Ирана и еще больше в разработке", - заявил Блинкен.
Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и укрепляют способность Украины отражать атаки. Ранее он критиковал зависимость России от Ирана в экспорте оружия, как признак отчаяния на фоне попыток США ввести санкции и взорвать российскую промышленность.
"Мы стараемся предотвратить незаконное обращение оружия, в том числе БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и заблокировать. Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе в Украине, от использования БПЛА или любых других систем вооружений, которыми может заниматься Иран", - добавил госсекретарь.
Напомним, что США не видят интереса России к прекращению войны в Украине.
Также США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.
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