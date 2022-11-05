Іран міг направити до Москви літак з новою партією дронів, - ЗМІ
Іран у четвер, 3 листопада, направив до Москви транспортний літак, на борту якого, ймовірно, могли перебувати дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, літак Іл-76 вилетів з Тегерана 3 листопада вранці і близько полудня приземлився в аеропорту "Внуково".
Іранський літак в аеропорту "Внуково" (t.me/BILD_Ukrainian)
Військовий експерт Bild Юліан Репке зазначає, що рейс здійснила авіакомпанія Pouya Air, яка знаходиться у санкційному списку США. Американський Мінфін стверджує, що літаки цієї авіакомпанії використовують для транспортування незаконних вантажів.
Репке вважає, що саме на Іл-76 до Москви прибула нова партія дронів Shahed-136, які росіяни активно використовують у війні проти України.
Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву зазначали, що іранська авіакомпанія Pouya Air замішана у транспортуванні іранських дронів-камікадзе до Росії.
Також ми писали, що, за даними Головного управління розвідки, Іран планував відправити Росії нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада.
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