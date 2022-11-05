Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИ
Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".
Иранский самолет в аэропорту "Внуково" (t.me/BILD_Russian)
Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.
Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления отмечали, что иранская авиакомпания Pouya Air замешана в транспортировке иранских дронов-камикадзе в Россию.
Также мы писали, что, по данным Главного управления разведки, Иран планировал отправить России новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.
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