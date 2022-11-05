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Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИ

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Суббота 05 ноября 2022 17:27
Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИ Иллюстративное фото: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".

Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов, - СМИИранский самолет в аэропорту "Внуково" (t.me/BILD_Russian)

Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.

Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления отмечали, что иранская авиакомпания Pouya Air замешана в транспортировке иранских дронов-камикадзе в Россию.

Также мы писали, что, по данным Главного управления разведки, Иран планировал отправить России новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.

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