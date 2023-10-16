Іран має зробити все, щоб не допустити більшої пожежі у регіоні, - Макрон

"Іран, враховуючи його відносини з "Хезболлою" та ХАМАСом, несе відповідальність і повинен зробити все, що в його силах, щоб уникнути будь-якої регіональної пожежі", - заявив Макрон.

Він також у розмові з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі застеріг його від ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Макрон також нагадав іранському президенту, що французи були і залишаються серед жертв та заручників терористичної організації ХАМАС і що їхнє звільнення є абсолютним пріоритетом для Франції.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.