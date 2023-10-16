UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран має зробити все, щоб не допустити більшої пожежі у регіоні, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Ірану має зробити все, що в його силах, щоб уникнути будь-якої регіональної пожежі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Іран, враховуючи його відносини з "Хезболлою" та ХАМАСом, несе відповідальність і повинен зробити все, що в його силах, щоб уникнути будь-якої регіональної пожежі", - заявив Макрон.

Він також у розмові з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі застеріг його від ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Макрон також нагадав іранському президенту, що французи були і залишаються серед жертв та заручників терористичної організації ХАМАС і що їхнє звільнення є абсолютним пріоритетом для Франції.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронІранІзраїль