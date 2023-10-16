Иран должен сделать все, чтобы не допустить большего пожара в регионе, - Макрон

"Иран, учитывая его отношения с "Хезболлой" и ХАМАСом, несет ответственность и должен сделать все, что в его силах, чтобы избежать любого регионального пожара", - заявил Макрон.

Он также в разговоре с президентом Ирана Эбрагимом Раиси предостерег его от эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Макрон также напомнил иранскому президенту, что французы были и остаются среди жертв и заложников террористической организации ХАМАС и что их освобождение является абсолютным приоритетом для Франции.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.