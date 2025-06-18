Іран має стратегічний план знищення Ізраїля, - МЗС

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня ізраїльська авіація атакувала військову та ядерну інфраструктуру Ірану в рамках операції "Левиний народ". Зокрема під час атаки були ліквідовані десятки іранських високопоставлених офіцерів й фахівців, які працювали над ядерним потенціалом Тегерану з ядерним потенціалом.

Після цього обидві країни щодня обмінюються обстрілами. Тим часом західні ЗМІ пишуть, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відноситься до того, щоб Вашингтон втручався у війну Ізраїля та Ірану.

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