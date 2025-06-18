Иран имеет стратегический план уничтожения Израиля, - МИД

Война Израиля и Ирана

13 июня израильская авиация атаковала военную и ядерную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Львиный народ". В частности, во время атаки были ликвидированы десятки иранских высокопоставленных офицеров и специалистов, которые работали над ядерным потенциалом Тегерана с ядерным потенциалом.

После этого обе страны ежедневно обмениваются обстрелами. Тем временем западные СМИ пишут, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп относится к тому, чтобы Вашингтон вмешивался в войну Израиля и Ирана.

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