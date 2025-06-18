Иран имеет стратегический план уничтожения Израиля, - МИД

Тель-Авив направил письмо в Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), в котором заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Гидеона Саара, которого цитирует CNN.

"У Ирана есть стратегический план по уничтожению Израиля. Израиль не может и не примет угрозу уничтожения! Мое письмо в Совет Безопасности ООН, разоблачающее злонамеренные планы Ирана по уничтожению Израиля", - написал глава ведомства.

В письме Саар отметил, что Израиль решительно настроен защищать себя.

Война Израиля и Ирана

13 июня израильская авиация атаковала военную и ядерную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Львиный народ". В частности, во время атаки были ликвидированы десятки иранских высокопоставленных офицеров и специалистов, которые работали над ядерным потенциалом Тегерана с ядерным потенциалом.

После этого обе страны ежедневно обмениваются обстрелами. Тем временем западные СМИ пишут, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп относится к тому, чтобы Вашингтон вмешивался в войну Израиля и Ирана.

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